В Харькове придется снести почти 500 многоэтажек - Терехов

В Харькове придется снести почти 500 многоэтажек. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов.

Он рассказал, что над планом восстановления города после войны работают известные архитекторы под руководством Нормана Фостера, который спроектировал лондонский небоскреб Мэри-Экс и офис Apple.

"То техническое задание, которое я подготовил, оно реально. Мы реально должны выполнить реконструкцию восстановления города где-то через 2-3 года. Очень многое будет зависеть от экономики и финансирования", - рассказал Терехов.

По словам мэра, он ведет переговоры с крупными инвесторами, которые могли бы поучаствовать в восстановлении Харькова. Но их главное требование - безопасность в городе.

Игорь Терехов выступил категорически против строительства в Харькове временного жилья вместо разрушенного. Об этом мэр Харькова заявил во время встречи с заместителем Министра социальной политики Виталием Музыченко.

Городской голова отметил, что ранее Харьков уже имел опыт строительства модульного городка для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, максимальный срок эксплуатации которого был рассчитан на три года. Прошло восемь лет, и, несмотря на то, что конструкция пришла в негодность, там до сих пор живут люди. По словам мэра Харькова, именно поэтому строительство модульных городков на Западной Украине, которое сейчас обсуждается общественностью, является нецелесообразным.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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