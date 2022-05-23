Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 131

В Харькове придется снести почти 500 многоэтажек - Терехов

В Харькове придется снести почти 500 многоэтажек - Терехов

В Харькове придется снести почти 500 многоэтажек. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов.

Он рассказал, что над планом восстановления города после войны работают известные архитекторы под руководством Нормана Фостера, который спроектировал лондонский небоскреб Мэри-Экс и офис Apple.

"То техническое задание, которое я подготовил, оно реально. Мы реально должны выполнить реконструкцию восстановления города где-то через 2-3 года. Очень многое будет зависеть от экономики и финансирования", - рассказал Терехов.

По словам мэра, он ведет переговоры с крупными инвесторами, которые могли бы поучаствовать в восстановлении Харькова. Но их главное требование - безопасность в городе.

Игорь Терехов выступил категорически против строительства в Харькове временного жилья вместо разрушенного. Об этом мэр Харькова заявил во время встречи с заместителем Министра социальной политики Виталием Музыченко.

Городской голова отметил, что ранее Харьков уже имел опыт строительства модульного городка для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, максимальный срок эксплуатации которого был рассчитан на три года. Прошло восемь лет, и, несмотря на то, что конструкция пришла в негодность, там до сих пор живут люди. По словам мэра Харькова, именно поэтому строительство модульных городков на Западной Украине, которое сейчас обсуждается общественностью, является нецелесообразным.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05
Сегодня 09:42    76
Угроза ракетных ударов с Чёрного моря возрастает, – оперативное командование «Юг»
Сегодня 09:31    97
ЦПАУ Харькова с понедельника расширят список предоставления административных услуг
Сегодня 09:21    96
Борис Джонсон написав листа українським дітям
Сегодня 09:10    81
Центр протидії дезінформації назвав основні теми російських фейків за тиждень
Сегодня 08:42    111
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2022 року
Сегодня 08:39    127
Рашисты уничтожают культурное наследие Украины
Сегодня 08:33    107
В рф начался массовый вывоз трупов “освободителей”
Сегодня 08:24    183
Россиян выгнали из Давоса
Сегодня 08:15    160
Сьогодні День морської піхоти України
Сегодня 08:11    107
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 