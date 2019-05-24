В Харькове продолжают проверять "заминированные" вчера объекты

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по состоянию на 6:00 24 мая правоохранители проверили 13 из "заминированных" 25 объектов. Осмотр продолжается.

Напомним, сообщения о заложенной взрывчатке в 23 торговых центрах, аэропорту и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции вчера вечером, 23 мая.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Агентство Телевидения Новости