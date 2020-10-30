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В Харькове прогнозируют рост заболеваемости COVID-19

В Харькове прогнозируют рост заболеваемости COVID-19

Количество спецбригад "скорой", которые обслуживают вызовы по коронавирусу по Харькову и области, будет увеличено. Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, пишет KHARKIV Today.

По словам Виктора Забашты, специалисты сейчас вычисляют, в каких районах увеличивается нагрузка на медиков.

То, что нужно увеличивать количество бригад, уже однозначно. Количество больных будет увеличиваться, - пояснил Виктор Забашта.

Он также добавил, что сегодня все бригады "скорой" оснащены необходимым оборудованием: кислородными ингаляторами и аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными баллонами. На дополнительные бригады их тоже хватит.

Источник: sq.com.ua

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