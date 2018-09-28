В Харькове пройдет марш за права животных

В воскресенье, 30 сентября, в 12:00 в Харькове состоится марш за права животных.

Об этом сообщили организаторы в Facebook.

Марш будет стартовать с площади Конституции. По словам организаторов, событие призвано объединить жителей города вокруг гуманистических ценностей и актуализировать вопросы защиты прав животных.

«Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістиною і зоозахисною, але не політичною акцією. Тому просимо учасників утриматися від партійної символіки і лозунгів», — отмечают организаторы.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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