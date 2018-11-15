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В Харькове пропал Андрей Сухно: полиция просит помощи (фото)

В Харькове пропал Андрей Сухно: полиция просит помощи (фото)

Андрея Сухно, 1991 года рождения, ушел из дома в 6:00 24 сентября и до сих пор не вернулся. 

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

Приметы: рост 165-170 см, волосы русые, глаза карие, есть борода. Мужчина был одет в куртку черного цвета, черные брюки, кроссовки и черную кепку.

Если вам известна информация о местонахождении мужчины, в полиции просят сообщить по телефонам: 102, (057) 337-78-80, 050 58 06 700 или другим удобным способом.

В Харькове пропал Андрей Сухно: полиция просит помощи (фото)

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пропажа

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