В Харькове пропал ребенок

В Харькове пропала 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. О пропаже 9 июля в Немышлянский отдел полиции сообщила 45-летняя мама девочки. На следующий день ее нашли у подруги.

Работники полиции установили, что девушка из-за ссор с матерью неоднократно оставляла дом. Обычно девушку разыскивали в течение суток и возвращали домой.

Каждый раз, как исчезала девушка, ее мать не давала полиции разрешения на размещение персональных данных о ребенке в социальных сетях и отказывалась от проведения осмотра здания и изъятия предметов, которыми пользовалась несовершеннолетняя.

Также по всем фактам оставления дома работники ювенальной превенции присылали информацию в службу по делам детей Немышлянская района с целью установления социального сопровождения указанной семьи. В отношении матери девочки полицией составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении.

Источник: sq.com.ua

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