В Харькове пропал участник боевых действий на Донбассе (ФОТО)

Молодой парень встретился с другом, после чего исчез.

Родственники просят помощи в розыске 26-летнего харьковчанина Андрея Сухно. Мужчина ушел из дома 24 сентября и больше не выходил на связь. По словам матери, в тот день он встретился с другом, а потом они разошлись.

«Мне друг Андрея сказал, что они попрощались возле метро Алексеевка, а правоохранителям он сказал другую версию. Якобы они вместе поехали на такси на улицу Ньютона и там разошлись», – рассказывает мать пропавшего Жанна Павловна.

Харьковчанин несколько месяцев служил на Донбассе, где был стрелком. В армию пошел добровольцем, так как «не мог спокойно смотреть на происходящее в стране», – вспоминает Жанна Павловна и добавляет, что из зоны боевых действий сын вернулся другим человеком.

«Он стал каким-то нервным, менял постоянно работу. Последнее время работал экспедитором. Правда не говорил мне, где именно», – сообщает мама Андрея.

Через три дня после пропажи сына женщина написала заявление в полицию. Муж и старший брат обзвонили все больницы и морги. По словам правоохранителей, за границу он также не выезжал.

«Он стал каким-то замкнутым, у него очень болели руки. Три дня вообще ни с кем не разговаривал. И 24 сентября резко встал и ушел. И паспорта дома не стало», – говорит Жанна Павловна.

Мать надеялась, что может девушка сына знает, что произошло и куда он пропал.

«Пять лет с ней встречается, он всегда ей все рассказывал,я думала может они поссорились, но девушка говорит,что все было хорошо и сама не понимает, что с ним случилось», – рассказывает мама пропавшего.

Если кто-нибудь владеет любой информацией о местонахождении Антона Сухно родственники просят сообщать по телефону 050-400-49-45 (мама, Жанна Павловна).

Мужчина был одет в чёрную куртку и брюки, на голове была черная кепка.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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