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В Харькове пропала без вести женщина с потерей памяти

В Харькове пропала без вести женщина с потерей памяти

В Харькове разыскивают пропавшую без вести Валентину Тюкаеву. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

70-летняя женщина 26 января около 10 часов вышла из дома по пр. Садовому (район супермаркета "Рост" Новые дома) и не вернулась. Среди особых примет - неправильный прикус, выпирает нижняя челюсть. Отмечается, что Валентина Тюкаева страдает потерей памяти.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, пожалуйста, сообщите по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Тысячи стариков ежегодно уходят из дома и не могут найти дорогу назад. Виной всему возрастные проблемы с памятью и деменция. Специалисты-поисковики дают ряд советов, как не допустить исчезновение человека с деменцией или потерей памяти:

● проверяйте, помнит ли ваш близкий свою фамилию и имя — заучивайте, тренируйтесь,

● нашейте или наклейте с помощью утюга на одежду пожилого родственника бирки с его именем, возрастом и вашими контактами. Важно нашивать их не только на верхнюю одежду, а вообще на всю, так как верхнюю человек может потерять,

● постарайтесь следить за тем, чтобы у пожилого человека с собой всегда был мобильный телефон — самой простой модели, который долго держит зарядку,

● купите GPS-маяк или GPS-трекер. Такие устройства можно надеть на руку старика как браслет или положить в карман. Следите, чтобы они всегда были заряжены,

● если ваш близкий с деменцией часто бывает дома один, установите датчики открытия входной двери. Так вы будете знать, что ваш родственник вышел из дома, будете понимать, во сколько это произошло, и сможете быстро отреагировать.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Новости портала «Весь Харьков»

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