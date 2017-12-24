В Харькове пропала девушка с ребёнком

Анна и Мария Тельновы вышли из дома на Пушкинском въезде утром в субботу, сообщил муж Анны Александр.

«23.12.17 около 10:30-11 утра Аня с Маричкой вышли на прогулку на Пушкинском вьезде с коляской, без телефона. После этого на связь Аня не выходила. Если кто-то видел их или владеете какой-либо информацией, пожалуйста, срочно сообщите по телефону 0935031088», — написал Александр Тельнов в Facebook в ночь на 24 декабря.

Анна Тельнова, 4.09.1990 года рождения, была одета в серый пуховик (на фото). На Марии Тельновой, 26.09.2015 года рождения, был розовый комбинезон (на фото). Ребёнок был в синей коляске фирмы Chicco.

Семья обзвонила всех родственников и знакомых. По состоянию на 15.00 поиски продолжаются, рассказал «МедиаПорту» Александр Тельнов. Семья обратилась в полицию.

«Продолжаем поиски жены и дочки. Жена раньше никогда не уходила из дома. Никаких ссор накануне не было», — рассказал Александр.

В последнее время, по словам мужа, у Анны было депрессивное состояние.

На сейчас информации новой нет. Задействована полиция, но пока ничего никто не видел. Если у вас есть возможность, вы на...Опубликовано Татьяной Тельновой 24 декабря 2017 г.

«Если у вас есть возможность, вы находитесь в общественных местах, показывайте фото, вдруг кто-то где-то видел: вокзалы, общественные заведения, водители такси, ближний загород, мамочки в парках, охрана в публичных местах...», — просят родственники Анны.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины