Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:09
Просмотров: 336

В Харькове пропала девушка с ребёнком

В Харькове пропала девушка с ребёнкомАнна и Мария Тельновы вышли из дома на Пушкинском въезде утром в субботу, сообщил муж Анны Александр. 

«23.12.17 около 10:30-11 утра Аня с Маричкой вышли на прогулку на Пушкинском вьезде с коляской, без телефона. После этого на связь Аня не выходила. Если кто-то видел их или владеете какой-либо информацией, пожалуйста, срочно сообщите по телефону 0935031088», — написал Александр Тельнов в Facebook в ночь на 24 декабря.

Анна Тельнова, 4.09.1990 года рождения, была одета в серый пуховик (на фото). На Марии Тельновой, 26.09.2015 года рождения, был розовый комбинезон (на фото). Ребёнок был в синей коляске фирмы Chicco. 

Семья обзвонила всех родственников и знакомых. По состоянию на 15.00 поиски продолжаются, рассказал «МедиаПорту» Александр Тельнов. Семья обратилась в полицию. 

«Продолжаем поиски жены и дочки. Жена раньше никогда не уходила из дома. Никаких ссор накануне не было», — рассказал Александр. 

В последнее время, по словам мужа, у Анны было депрессивное состояние. 

На сейчас информации новой нет. Задействована полиция, но пока ничего никто не видел. Если у вас есть возможность, вы на...Опубликовано Татьяной Тельновой 24 декабря 2017 г.

«Если у вас есть возможность, вы находитесь в общественных местах, показывайте фото, вдруг кто-то где-то видел: вокзалы, общественные заведения, водители такси, ближний загород, мамочки в парках, охрана в публичных местах...», — просят родственники Анны.  

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей


Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 