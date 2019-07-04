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В Харькове пропала пенсионерка

В Харькове пропала пенсионерка

Женщина 1941 года рождения вышла на улицу и больше домой не вернулась.

28 июня Лидия Лапта вышла из дома по улице Уборевича, 32. После этого родственники ее не видели.

Пенсионерка была одета в желтую кофту, черно-белые штаны и розовые тапочки.

Также, у женщины болезнь Альцгеймера и она не имеет при себе документов.

Кому известна о Лидии Лапте какая-либо информация, просьба обращаться по номеру: 050-936-01-36 (Николай, внук).

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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