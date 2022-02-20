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В Харькове разыскали четверых детей, которые сбежали от отца к матери

В Харькове разыскали четверых детей, которые сбежали от отца к матери

В Харькове полиция разыскала 4 пропавших детей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 февраля в 16:12 полиции поступило сообщение от жителя Основянского района. Мужчина заявил об исчезновении его 4 несовершеннолетних детей 2006, 2008, 2010 и 2013 годов рождения.

Правоохранители обнаружили детей — двух мальчиков и двух девочек по месту жительства их матери в Шевченковском районе Харькова. 

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время решается вопрос привлечения отца детей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Агентство Телевидения Новости

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