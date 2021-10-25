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В Харькове река перекрасилась в "кровавый" цвет

В Харькове река перекрасилась в кровавый цвет

В Харькове заметили реку, в которой цвет воды стал красным. Об этом сообщает Telegram-канале "Х****й Харьков".

По информации, устье реки находится в лесопарке со стороны перекрестка Белгородского и улиц Академика Проскуры и Чкалова.

Как известно, обычно водоем наполняется только во время дождей, однако в последнее время осадков в Харькове не было.

"Гуляли вчера, обнаружили красную реку, воняет как канализация, но цвет настораживает, и дождей не было, явно сливают какое-то дерьмо", – говорится в сообщении.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: харьков

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