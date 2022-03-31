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В Харькове россияне уничтожили 15% жилых домов – Терехов

В Харькове россияне уничтожили 15% жилых домов – Терехов

За 35 дней войны российская армия уничтожила в Харькове 15% жилых домов.

Источник: харьковский городской глава Игорь Терехов во время всеукраинского телемарафона новостей, "Укринформ"

Прямая речь Терехова: "За 35 дней всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия разрушила 76 школ, 54 детских сада, 16 больниц. В руинах – 239 административных зданий".

Детали: С начала полномасштабного российского вторжения Харьков обстреливают каждый день.

По подсчетам мэра, из города уехала примерно треть жителей.

Напомним: С 24 февраля продолжается российское вторжение в Украину. Агрессор обстреливает и разрушает ключевые объекты инфраструктуры, жилые кварталы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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