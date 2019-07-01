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В Харькове сгорела квартира, хозяйка - погибла

В Харькове сгорела квартира, хозяйка - погибла

29 июня в 23:30 на номер "101" поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по пр. Московскому, 228. Об этом сообщили в Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

На место происшествия выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе двух оперативных отделений на автоцистернах и коленчатого автоподъемника. По прибытию на место пожара спасатели выяснили, что в одной из квартир на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 30 кв. м. В ванной комнате находилось тело хозяйки квартиры, 1940 года рождения, без признаков жизни. Вероятно, женщина пыталась спрятаться от пожара и получила смертельное отравление угарным газом.

Двумя пожарными стволами спасатели локализовали огонь уже в 00:05 и полностью ликвидировали его в 00:35.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник: sq.com.ua

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