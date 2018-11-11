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В Харькове шантажисты терроризируют автовладельцев - соцсети (фото)
В Харькове шантажисты терроризируют автовладельцев. В соцсетях появились фото автомобилей, в которых ручка двери и диск колеса скованы цепью. По словам очевидцев, автомобилистам якобы подбрасывают записки, в которых сказано, что для разблокирования машины необходимо перевести 1000 гривен на определенные реквизиты. В противном случае автор записки обещает разбить фары, порезать колеса, а после - вообще сжечь автомобиль.
Отметим, что в тексте записки - очень много грамматических ошибок.
Источник: sq.com.ua
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