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В Харькове со школы сбежали двое мальчишек (фото)

В Харькове со школы сбежали двое мальчишек (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Немышлянского ОП Харьковской области.

По данным полицейских, мальчики сегодня самовольно покинули занятия в школе и ушли в неизвестном направлении. Это Левченко Максим Сергеевич, 2008 года рождения, и Петренко Артур Андреевич, 2003 года рождения. Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, в полиции просят сообщить по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 или другим удобным способом.

Приметы Левченко: рост около 132 см, худощавого телосложения. Был одет в желтую куртку и черные джинсы.

Приметы Петренко: рост около 181 см, худощавого телосложения. Был одет в синюю куртку и серые джинсы.

В Харькове со школы сбежали двое мальчишек (фото)

В Харькове со школы сбежали двое мальчишек (фото)

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пропажа

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