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В Харькове совершено покушение на бизнесмена Владислава Безрука. Мотивы, версии следствия

Полседьмого вечера. Известный в городе бизнесмен Владислав Безрук по кличке "Мамонт" после тренировки вышел из спортивного клуба "YOD". Вдруг в мужчину начали прицельно стрелять из автомата. Сергей, который тренировался вместе с потерпевшим, на несколько минут задержался в зале, услышал выстрелы и выбежал на помощь:

Сергей, свидетель

Был открыт огонь. Было 2 пулевых отверстия в стекле, стекло полетело на нас. Сказали, что ведется огонь, чтобы все легли на пол. Охранники молодого человека, в которого стреляли, затащили его вовнутрь и оказывали ему первую помощь. Он был ранен в область грудной клетки, скорее всего, было ранение легкого

Пули киллеров изрешетили две машины на парковке и машину, которая ехала мимо места преступления. Ее водитель чудом уцелела. Свидетели, которых в это время на улице было полно, вызвали полицию и «скорую». Уже через несколько минут здесь были оперативники и медики.

Окровавленного бизнесмена срочно госпитализировали. А в Харькове ввели оперативный план «Сирена». Через 3 часа «Сирену» сняли, нападавщих не нашли, розыскные мероприятия продолжаются. Охранники Безрука - их было пятеро – в ответ на автоматные выстрелы начали стрелять резиновыми пулями.

Стрелок на месте происшествия бросил оружие. Стрелял он один, говорят полицейские, но у него были сообщники

Олег Бех, начальник ГУНП в Хар. обл.

Вчора був встановлений автомат, який міг використовувати зловмисник, це автомат АКМ з розкладним прикладом, в ньому знаходився один патрон і в магазині ще знаходилось 23 бойових патрона, калібр - 5, 45. 0це було намагання скоїти умисне вбивство вказаної особи, характер і вдістань 56 метрів - вони надавали реальну можливість вбити, всі постріли були зроблені кучно, тобто особа має відповідні навички використання зброї і вміє нею користуватися

Раненый Владислав Безрук - известный в Харькове адвокат, владелец юридической фирмы, основанной 16 лет назад. Его хорошо знают и в Виннице, и в Хмельницкой, и во многих других областях. Компания  главным образом специализируется на юридических услугах агро-предприятиям.

В соцсетях - автор многочисленных шикарных фото. Это первое покушение на его жизнь с использованием автоматического оружия, сейчас его здоровью ничего не угрожает, пуля попала в грудную клетку и вышла через ребро. Пострадавший потерял много крови и врачи вернули его с того света:

Олег Бех, начальник ГУНП в Хар. обл.

Він в стабільному стані, може контактувати. Ми чекаємо, як лікарі нам дозволять з ним поспілкуватись.

Одной из версий преступления, которую рассматривает следствие, является конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке

Олег Бех, начальник ГУНП в Хар. обл.

На потерпілому зареєстровано 4 підпримєства, які пов»язані з охроною діяльності, юридичною та аграною діяльністю. Крім того, замах на вбивство міг бути скоєний через боргові зобов»язання  як потерпілого, так і особами, які винні йому кошти, з корисливх мотивів або помсти, або через розподіл сфер впливу на аграрному ринку

Еще одна версия - покушение было совершено по заказу лиц в связи с коммерческой деятельностью Безрука, а еще с целью запугивания и мести.

В настоящее время следователи продолжают свою работу.

Уголовное производство открыто по ст. 15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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