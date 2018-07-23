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В Харькове спасли жизнь пассажиру автобуса

В Харькове спасли жизнь пассажиру автобуса

Сотрудники Управления Укртрансбезопасности в Харьковской области во время рейдовой проверки автобуса спасли человека.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности в Харьковской области нас воей странице в Фейсбук.

Как сообщается, 19 июля при выходе из автобуса у пассажира случился эпилептический приступ, и он потерял сознание, однако инспекторы Троневич Александр и Фролов Роман не растерялись и оказали мужчине первую домедицинскую помощь.

«Мы гордимся своими коллегами. Люди должны знать, что в нашей Службе работают настоящие Мужчины!», - сказано в сообщении.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: спасение

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