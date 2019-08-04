В Харькове спасли котенка, просидевшего на дереве трое суток (ВИДЕО)

В Харькове спасли котенка, который три дня не мог слезть с высокого дерева. Об этом сообщили активисты группы "Спасение животных".

По словам жителей двора, котенок три дня "плакал" на дереве, но когда люди нашли лестницу и попытались его достать, он забрался еще выше. Местные жители вызвали на помощь волонтеров, которые сняли с дерева малыша и теперь подыскивают ему хозяев.

Источник: sq.com.ua

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