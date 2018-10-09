В Харькове спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство (видео)
Сегодня около 6 часов утра харьковским патрульным поступило сообщение о попытке самоубийства.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Прибывшие на вызов полицейские увидели мужчину, который находился на карнизе пятого этажа и угрожал спрыгнуть.
Также на месте происшествия находились сотрудники ГСЧС и бригада скорой медицинской помощи.
Патрульные уговаривали мужчину не делать ошибочных действий и вернуться к подъезду. Однако гражданин был настроен решительно и попытался спрыгнуть.
В момент, когда отчаянный уже прыгал, его вытащили полицейские и спасатель.
Мужчина был спасен.
В дальнейшем неудавшегося самоубийцу передали медикам скорой медицинской помощи.