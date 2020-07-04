В Харькове суд перешел на особый режим работы

У одного из сотрудников Ленинского райсуда Харькова диагностирован коронавирус.

В связи с этим суд перешел на особый режим работы, сообщили в пресс-службе.

В частности, действуют такие ограничения:

● прекращен личный прием граждан руководством суда;

● канцелярия и архив для выдачи копий судебных решений работают по средам с 09:00 до 12:00;

● в помещениях суда запрещено находиться лицам с кашлем и симптомами ОРЗ;

● участники судебных процессов должны ознакомится с материалами в дистанционном режиме (на электронную почту, указанную в заявлении, придет сканкопия), после чего заявления об ознакомлении присылать на электронной адрес суда (inbox@ln.hr.court.gov.ua).

Посетителей также просят носить маски.

Источник: sq.com.ua

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