В Харькове сутки искали пропавшую пенсионерку из сгоревшего пансионата

В Харькове после пожара в частном пансионате "Золотое время" почти сутки шли поиски пропавшей пенсионерки. 89-летняя Мария Титова попала домой 22 января.

Внучка одной из выживших во время пожара, чтобы отыскать родственницу, объездила три больницы, побывала на пепелище и дежурила в районной больнице.

Следователям удалось найти Марию в частном доме в нескольких километрах от пансионата, где были еще три пенсионерки. Кто именно перевез их туда после пожара, внучке не объяснили, сообщает "Суспільне".

"В райотделе вообще никакой информации не давали, кроме врача, который сказал, кто жив. Просто: "Сидите и ждите - мы вам все сообщим". Мы уже ждали, не дай Бог, сейчас позвонят и скажут: поезжайте на опознание в морг", - вспоминает Анастасия, внучка пенсионерки.

Как выяснилось, у Марии в пансионате была подруга, однако ее имени она не помнит. Не помнит пенсионерка, и как горел пансионат, - у нее болезнь Альцгеймера.

Невестка пенсионерки Татьяна рассказала, что когда недуг у женщины начал прогрессировать, бабушка убежала из дома, и разыскивали ее вместе с полицейскими. Тогда родственники решили устроить ее в пансионат. Объездили с десяток в Харькове и области, начали с государственных.

"Все оборвано, ободрано. Запах такой, что невозможно там быть, что на лестнице, в палатах. Мне было бы страшно, я ни за что бы на эти условия не согласилась", - вспоминает Татьяна.

Женщина говорит, что на пансионат "Золотое время" вышли по объявлению. Стоимость месячного ухода была около 7 тысяч гривен. Легальность работы учреждения не проверяли.

"Постоянно их мыли, купали, одевали, то есть у меня претензий не было к руководству этого пансионата. В этих условиях о пожаре, что он может произойти, и мысли не было", - говорит невестка.

Пенсионерке необходим круглосуточный уход, однако что делать дальше, в семье еще не решили.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Агентство Телевидения Новости