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В Харькове троллейбус не пропустил карету скорой помощи
В Харькове на Сокольниках водитель троллейбуса не пропустил на перекрестке автомобиль скорой.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, накануне днем, 25 января, на перекрестке улиц Деревянко и Сумская водитель городского троллейбуса не пропустил автомобиль скорой помощи, который ехал с включенными спецсигналами.
Напомним, что ранее в Харьковской области водитель скорой помощи не смог проехать к пациенту из-за отсутствия дороги, поэтому медикам пришлось идти пешком более километра.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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