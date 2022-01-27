В Харькове троллейбус не пропустил карету скорой помощи

В Харькове на Сокольниках водитель троллейбуса не пропустил на перекрестке автомобиль скорой.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи, накануне днем, 25 января, на перекрестке улиц Деревянко и Сумская водитель городского троллейбуса не пропустил автомобиль скорой помощи, который ехал с включенными спецсигналами.

Напомним, что ранее в Харьковской области водитель скорой помощи не смог проехать к пациенту из-за отсутствия дороги, поэтому медикам пришлось идти пешком более километра.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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