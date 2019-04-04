В Харькове тушили крупный пожар возле АЗС (ФОТО)

Пожар возник на открытой территории между двумя автозаправками возле пр. Тракторостроителей и ул. Приречной сегодня, 3 апреля, в 10:44. Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей площадь горения камыша и кустарников составляла 3,5 га. Пламя перекинулось на деревянную хозпостройку площадью 25 кв.м и почти уничтожило ее. Огонь угрожал жилым домам.

В 13:22 пожар локализовали, в 14:39 - ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекалось 19 спасателей и 4 единицы пожарной техники.

Источник: sq.com.ua

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