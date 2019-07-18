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В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

В Харькове ликвидировали масштабный пожар возле частного сектора. Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Пожар возник на открытой территории возле улиц Генерала Удовиченко, Леся Сердюка, Ново-Солонецкой и Колосистой сегодня, 17 июля, в 12:16.

На момент прибытия спасателей выяснилось, что недалеко от частного сектора горит камыш на площади около 5 га. Была угроза распространения огня на дома. Дополнительно к месту происшествия прибыли 9 пожарных автоцистерн.

В 15:15 пожар локализовали, в 15:29 - ликвидировали. На месте происшествия работало 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС. Причина пожара выясняется.

В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

В Харькове тушили масштабный пожар (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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