В Харькове в результате ДТП погибли два пешехода

Авария произошла сегодня около 7.00 на улице Гвардейцев Широнинцев, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Харьковской области.

Автомобиль Fiat Doblo сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу. Один из них умер на месте, второго скорая помощь отвезла в больницу. По информации пресс-службы Харьковского горсовета, там он умер от травм.

Как уточнили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, мужчины переходили дорогу по пешеходному переходу.

Правоохранители решают, по какой статье Уголовного кодекса расследовать происшествие.

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