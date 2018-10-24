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В Харькове в результате ДТП погибли два пешехода

В Харькове в результате ДТП погибли два пешеходаАвария произошла сегодня около 7.00 на улице Гвардейцев Широнинцев, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Харьковской  области.

Автомобиль Fiat Doblo сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу. Один из них умер на месте, второго скорая помощь отвезла в больницу. По информации пресс-службы Харьковского горсовета, там он умер от травм.

Как уточнили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, мужчины переходили дорогу по пешеходному переходу.

Правоохранители решают, по какой статье Уголовного кодекса расследовать происшествие.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: дтп, смерть

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