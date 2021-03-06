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В Харькове в запрещенном месте нашли толпу подростков

В Харькове в запрещенном месте нашли толпу подростков

Правоохранители Харькова накрыли ночной клуб, расположенный на Московском проспекте. Как сообщили в полиции, развлекательное заведение работало ночью, несмотря на действующие карантинные ограничения.

28 февраля в развлекательном заведении полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого в помещении выявили около сотни человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

Посетители заведения были без средств индивидуальной защиты и вели себя агрессивно по отношению к законным действиям сотрудников полиции, - сообщили правоохранители.

В клубе полицейские изъяли терминал для расчета, ноутбук, два Dj-пульта, приборы для светомузыки. Также правоохранители допросили 11 человек и вручили 20 повесток для допроса их в качестве свидетелей. На правонарушителей составлены 18 постановлений об административном правонарушении по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Директору ночного клуба сообщено о подозрении в нарушении карантинных ограничений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19. В правительство не исключает, что в стране снова придется вводить жесткий локдаун. Денис Шмыгаль отметил, что в нескольких областях Украины уже введены "красные" карантинные зоны. В частности, жесткие ограничения действуют в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Близкая к критической также ситуация в других западных областях и в Киеве.

С, 22 февраля, на территории Украины по умолчанию установлена желтая карантинная зона.

Напомним, в декабре 2020 года правоохранители обнаружили в заведении на ул. Куликовской наркотики различных видов. Как сообщили в полиции, сам же клуб работал ночью вопреки действующим запретам, и в нем отдыхали 75 человек. На территории клуба полицейские обнаружили около 20 граммов наркотиков различных видов. Работа ночного клуба приостановлена.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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