В Харькове вчера обстреляли несколько спальных районов

22 апреля российские оккупанты снова обстреливали гражданскую инфраструктуру Харькова и области. Как сообщили в пресс-службе ХОВА, в Харькове пострадали жилые районы, в частности, Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки и ХТЗ.

В Коротиче в результате обстрела возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, есть 1 погибший.

Продолжались обстрелы в Чугуевском районе, Барвенково,. Всего по области за сутки оккупанты нанесли 56 ударов из артиллерии, РСЗО и минометов.

В результате обстрелов российскими оккупантами по области пострадали 19 мирных жителей, из них 7 - в Харькове. 2 человека погибли.

Напомним, жителей Харькова и области просят не выходить из укрытий без крайней на то необходимости. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, интенсивность обстрелов региона не снижается.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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