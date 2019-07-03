В Харькове во время ликвидации пожара спасатели обнаружили труп с ножевым ранением

О пожаре в многоэтажке по переулку Резниковскому около одиннадцати утра в ГСЧС сообщили соседи.

Когда спасатели прибыли на место происшествия и потушили пламя, они обнаружили на диване тело 55-летнего хозяина квартиры.

Алла Корнеева, соседка погибшего

Я дома была, я на 5-м живу. Пожарные прибежали, начали выводить. Ничего не было, дым -такого вообще ничего не видели. Ну, вот, потом его увезли где-то вечером…

По словам представителей ГСЧС Харьковской области - пожар был сравнительно небольшой, полностью ликвидировать огонь удалось примерно за час, а его площадь составляла около трех квадратных метров.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Соседи сразу сообщили, что в квартире может находиться человек, были направлены две команды: на тушение пожара, а также на помощь жителям этого дома, потому что было уже сильное задымление, и их было необходимо эвакуировать на свежий воздух

Сосед из квартиры напротив говорит: мужчина был человеком тихим, любезным, однако любил «заглянуть в бутылку». Родственники его уже много лет не посещали - ни сын, ни бывшая жена. Долгое время рецидивов у погибшего уже не было, но раньше он очень шумел, когда напивался.

Марк, сосед погибшего

Наверху, вот, над ним квартира - слышали что кричал «мама, мамочка, помоги», а мамочки уже лет 10 как не имеется. Кричал, сильно кричал, они, кто-то, - спустились к нему ночью, это ночью было, подергали, но двери были закрыты, вот.

После ликвидации огня с телом, как обычно, начали работать эксперты. И, как сообщили представители пресс-службы Нацполиции позже - на теле мужчины ними было обнаружено ножевое ранение в области грудной клетки. Поэтому сейчас следствие устанавливает все обстоятельства гибели мужчины.

Агентство Телевидения Новости