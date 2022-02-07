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В Харькове во время пожара в многоэтажке спасли двух человек

В Харькове во время пожара в многоэтажке спасли двух человек

В Шевченковском районе Харькова во время ликвидации пожара бойцы ГСЧС спасли двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 6 февраля в 17:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилого 9-этажного дома на ул. Ляпунова. Прибывшие на вызов пожарные установили, что на 1-м этаже в квартире горят мебель и домашние вещи на кухне.

Общая площадь пожара составила около 1,5 кв.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты дыхания.

Из горящего помещения пожарные спасли владельца квартиры, мужчину 1946 года рождения, и женщину 1947 года рождения.

Пожар был локализован в 17:30, а в 17:36 ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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