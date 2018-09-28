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В Харькове возле частного дома взорвалась граната

В Харькове возле частного дома взорвалась гранатаИнцидент произошёл сегодня около 2.45 на улице Крамаренковской, сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции в Харьковской области. О взрыве на своём подворье заявила 37-летняя хозяйка дома.

Место происшествия осмотрели эксперты. По их предварительным выводам, взорвалась ручная граната «РГД-5».

Никто не пострадал, но в доме разбиты окна.

Расследование ведётся по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По данным полиции, владельцы дома не связаны с бизнесом, не участвовали в АТО и не были волонтёрами.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: взрыв

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