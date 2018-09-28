Сегодня 11:54
Просмотров: 77
В Харькове возле частного дома взорвалась граната
Инцидент произошёл сегодня около 2.45 на улице Крамаренковской, сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции в Харьковской области. О взрыве на своём подворье заявила 37-летняя хозяйка дома.
Место происшествия осмотрели эксперты. По их предварительным выводам, взорвалась ручная граната «РГД-5».
Никто не пострадал, но в доме разбиты окна.
Расследование ведётся по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
По данным полиции, владельцы дома не связаны с бизнесом, не участвовали в АТО и не были волонтёрами.
Темы: взрыв
Загрузка...