В Харькове вступили в силу ограничения "оранжевой" зоны карантина

В Харькове, а также Богодуховском и Первомайском районах области вступили в силу ограничения "оранжевой" зоны карантина.

Напомним, решение о попадании города в "оранжевую" зону было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа.

Новое эпидемическое зонирование будет действовать две недели. Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области остались в "желтой" зоне.

Источник: sq.com.ua

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