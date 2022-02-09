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В Харькове выявили факт жестокого обращения учительницы с учеником: полиция проводит проверку

В Харькове выявили факт жестокого обращения учительницы с учеником: полиция проводит проверку

Во время мониторинга социальных сетей полиция нашла видео, в котором автор рассказывает, что в одной из школ Харькова учительница тянет ученика за руку и кричит на него.

Другие школьники комментируют в видеоролике, что женщина якобы душила мальчика.

Сотрудник Национальной Полиции в Харьковской области Вячеслав Марков сообщил, что по этому инциденту уже идёт проверка.

Это одна из специализированных школ города Харькова. События были 31 января. Я так понимаю, что кто-то выставил это с тех детей, кто это снимал. Мы отреагировали, материал зарегистрировали официально. В райотделе в настоящее время проводится проверка. Для того, чтобы понять природу этих событий, нужно опросить и родителей, и учителей. Также узнать, как отреагировала школа.

Агентство Телевидения Новости

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