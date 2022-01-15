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В Харькове у водителя отобрали автобус

В Харькове у водителя отобрали автобус

В Харькове у водителя отобрали автобус, который находился в розыске. Об этом сообщили в патрульной полиции.

Сегодня днем, 14 января, на проспекте Жуковского в Харькове патрульные остановили автобус I-VAN, который, согласно имеющейся базе данных, находился в розыске. Транспортное средство разыскивали органы юстиции из-за неуплаты задолженности его владельцем.

На место патрульные вызывали сотрудников исполнительной службы. Автобус поместили на специальную площадку до закрытия исполнительного производства.

Напомним, в Харькове автомобиль должника, который не платил штрафы за нарушение правил дорожного движения, продадут на аукционе. Так, в отношении харьковчанина открыто 13 исполнительных производств и все - о взыскании средств по делам о нарушении ПДД. В числе нарушений - вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Машину харьковчанина арестовали и теперь реализуют на аукционе.

В ноябре было принято решение, что Государственная исполнительная служба будет изымать машины у водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости в городе. Поводом для принятие такого решения стали резонансные ДТП в Харькове - в частности, смертельное ДТП с Infiniti на пр. Гагарина, в котором обвиняется 16-летний подросток.

Первый в Украине автомобиль был изъят у владельца именно в Харькове. Это произошло 4 ноября. Гражданин Нигерии, который не заплатил 80 тысяч гривен штрафов за вождение в пьяном виде, лишился автомобиля Mercedes-Benz Е-200.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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