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В Харькове угнали машину с помощью эвакуатора (ФОТО)

В Харькове угнали машину с помощью эвакуатора (ФОТО)

Автомобиль Daewoo Sens припаркованный на проспекте Науки похитил мужчина на эвакуаторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Об исчезновении автомобиля 11 марта заявил 27-летний харьковчанин. По его словам машина простояла на проспекте Науки около недели, так как имела технические повреждения.

Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен 30-летний харьковчанин.

Оперативники задержали его в арендованном гараже при разборке угнанного автомобиля на запчасти.

Мужчина признался, что заметил машину, которая несколько дней простояла без присмотра. В машине было спущено колесо, поэтому парень решил, что владельцы автомобиля заберут его не скоро. Злоумышленник с помощью эвакуатора пригнал Daewoo Sens в гараж и начал разбирать его на запчасти, чтобы их продать. За этим занятием его и застали полицейские.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

В Харькове угнали машину с помощью эвакуатора (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

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