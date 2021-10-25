В Харькове умерла директор научной библиотеки имени Короленко

Умерла Валентина Ракитянская - директор Харьковской государственной научной библиотеки имени В. Г. Короленко. Об этом сообщили в ХОГА.

Валентина Дмитриевна начала профессиональную деятельность в Харьковской областной универсальной научной библиотеке, где проработала более тридцати лет, из которых 11 лет - заместителем директора по научной работе и почти 12 лет - директором.

Заслуженный работник культуры Украины, основатель Харьковского библиотечного общества, председатель Харьковского областного отделения Украинской библиотечной ассоциации.

С 1 января 2007 года - директор Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г.Короленко, второй по размерам библиотеки Украины с чрезвычайно интересной историей, развитыми международными связями.

При непосредственном содействии Валентины Ракитянской за последние пять лет в библиотеке удалось реализовать три грантовых проекта:

2011 год - открыт новый интернет-центр при поддержке Посольства США в Украине (проект LEAP «Интернет для читателей публичных библиотек»);

2013 год - проект «Школа библиотечного журналиста», Программа «Библиомост», которая предусматривала обновление технического обеспечения еще одного интернет-центра;

2015 год – проект «Е-життя разом з бібліотекою: орієнтир на громаду Харківщини» (программа «Библиомост»).

При содействии Валентины Дмитриевны вышло два уникальных издания: «Библиотека в историческом пространстве трех эпох. Очерки» и «Памятники античной культуры в фондах ХГНБ имени В.Г. Короленко».

Библиотека награждена Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, отличием Харьковского областного совета «Слобожанская слава».

В 2014 году ХГНБ им. В.Короленко получила звание «Библиотека года»; победитель рейтинга «Признание народа - 2014» в номинации «Культурно-просветительская деятельность», 10-го областного конкурса качества «Лучшая продукция Харьковщины» в номинации «Работы или услуги, которые выполняются или предоставляются в бытовой и производственной сферах - услуги по информационному обеспечению науки, образования, культуры». Все эти награды - за большой вклад библиотеки в развитие науки, культуры и общественной жизни Украины.

Валентина Дмитриевна награждалась грамотами и благодарностями Министерства культуры Украины, почетными грамотами ЦК профсоюза работников культуры Украины.

В 2010 году награждена Почетным отличием Харьковского областного совета «Слобожанская слава», Почетной грамотой Государственного департамента интеллектуальной собственности. В 2011 году награждена почетным знаком «Патриот Украины», почетным знаком международного академического рейтинга популярности к 20-летию независимости Украины «Золотая фортуна», Почетной грамотой Харьковского городского совета.

Валентина Ракитянская отмечена орденом княгини Ольги 3 степени.

В 2013 году получила звание «Почетный гражданин Харьковской области».

Агентство Телевидения Новости