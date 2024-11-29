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В Харькове за ноябрь в результате обстрелов оккупантов повреждены 144 многоэтажных дома и 22 дома в частном секторе

В Харькове за ноябрь в результате обстрелов оккупантов повреждены 144 многоэтажных дома и 22 дома в частном секторе

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Всего с начала широкомасштабной войны в Харькове насчитывается 4414 поврежденных многоэтажек и 3680 зданий в частном секторе.

Терехов добавил, что в последнее время россияне обстреливают Харьков не только ракетами С-300, Искандерами разного производства, КАБами и шахедами. Русня также начала использовать новый вид вооружения – беспилотный аппарат, несущий около килограмма боезаряда.

Кроме этого, с 24 февраля 2022 года в Харькове повреждено более половины образовательного фонда – это 134 школы из 184, 109 детских садов из 205.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46303

Новости портала «Весь Харьков»

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