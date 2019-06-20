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В Харькове за сутки горели четыре автомобиля

В Харькове за сутки горели четыре автомобиля

В Харькове в течение суток горели четыре автомобиля. 

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, возгорания автомобилей произошли в Шевченковском, Московском и Киевском районах.

Как сообщалось, 19 июня в 2:19 возле дома № 66-Б на проспекте Победы произошло возгорание его автомобиля «ВАЗ». По данному поводу в полицию обратился 36-летний харьковчанин. 

Прибывшие по адресу правоохранители установили, что неизвестные разбили стекло задней двери автомобиля и бросили в его салон зажигательную смесь.

Пожар был ликвидирован, огонь повредил салон автомобиля. 

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. 

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что сегодня, 20 июня в 3:14 на улице Гвардейцев Широнинцев произошло возгорание авто «Mazda», принадлежащего 34-летнему мужчине, с последующим возгоранием авто «Mitsubishi», которое стояло рядом. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события. 

Также 20 июня в полицию от прохожего поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Гоголя. Полицейские установили, что владельцем автомобиля является 30-летний мужчина. Он пояснил, что вечером приехал к товарищу в гости и оставил автомобиль возле дома по указанному адресу. 

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Возгорание произошло из левой передней части возле колеса, выгорел моторный отсек. 

Данный факт внесен в Единый учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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