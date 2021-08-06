В Харькове за сутки произошло несколько ДТП, одно из них - смертельное: подробности

ДТП с участием 3 автомобилей произошло накануне в Основянском районе города. Там дорогу не поделили Peugeot, Chevrolet и грузовик "MAN". Из-за столкновения один из водителей был заблокирован в салоне, самостоятельно выбраться он не мог.

Евгений Василенко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Харьковской обл

На момент прибуття рятувальників було встановлено, що водія автомобіля Chevrolet, чоловіка 1977 року народження, було затиснуто між кермом та елементами розбитого кузова автомобіля. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували постраждалого водія

В результате мужчину из покорёженного авто осмотрела бригада врачей. С многочисленными травмами различной тяжести его срочно госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Поставили попередній діагноз: закрита-черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій чола зліва, тупа травма грудної клітини, закритий перелом ребер від сьомого по десятий, закритий перелом верхньої третини лівого передпліччя, закритий перелом верхньої третини лівої гомілки і множинні садна туловища і кінцівок

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с перевёртышем произошло по улице Академика Павлова. Патрульные рассказали, что тройную аварию повлёк водитель Hyundai, на него составили административный протокол.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

За попередньою інформацією водій автомобіля «Hyundai» порушив пункт правил 10.4 ПДД України. А саме при повороті ліворуч не надав перевагу транспортному засобу, що рухався назустріч. У результаті чого допустив зіткнення з автомобілями «Opel» та «Volkswagen».

Также следователи расследуют обстоятельства ДТП недалеко от аэропорта, где Citroen столкнулся с велосипедистом, который двигался в попутном направлении. Пострадавший получил тяжёлые телесные повреждения.

Впоследствии стало известно, что травмы были несовместимы с жизнью, мужчина скончался в больнице.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

По прибуттю бригади екстреної медичної допомоги мужчині 36-років був поставлений попередній діагноз: «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, вдавлений перелом затилочної кістки голови, тупа травма грудної клітини і перелом ребер з обох сторін»

Всего за эту неделю произошло 88 дорожно-транспортных происшествий, из которых 19 - с травмированными.

Агентство Телевидения Новости