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В Харькове задержали грабителя, напавшего на мужчину

В Харькове задержали грабителя, напавшего на мужчину

В конце июня в полицию обратился 34-летний мужчина и сообщил, что на него напал незнакомец, избил и завладел мобильным телефоном и кошельком с деньгами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали 25-летнего ранее судимого харьковчанина, который в настоящее время находится под стражей и обоснованно подозревается в грабеже.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: задержан

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