В Харькове задержали группу, которые переправляла нелегалов через границу

Гражданин Таджикистана, который организовал группу для нелегального пересечения границы Украины, был задержан накануне, в четверг 18 июля. Он как раз пытался нелегально переправить через границу девятерых человек. Подозреваемый не знал, что за ним уже пристально наблюдают - расследование продолжалось с марта текущего года. За это время правоохранителям удалось установить еще трех человек, которые были его сообщниками. Ими оказались граждане Вьетнама, Сомали и Бангладеш.

Кирилл Гребенюк, следователь СУ

Усі нелегали були затримані та знаходяться в місцях їх утримання. Так, 18 липня 2018 року в ході проведення спільної операції організатор вказаної групи був затриманий на території міста Харкова. На даний час даним особам повідомлено про підозру за частиною 3, 32 КК України.

Начальник отдела Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Владимир Шаповал рассказал, что уже иностранцы, которые пытались пересечь границу Украины задержаны миграционной службой.

Владимир Шаповал, начальник отдела УБПТЛ

В ході документування здійснили оформлення матеріалів на примусове видворення іноземців. Чотирьох груп іноземців у кількості 15 осіб та помістили останніх до пункту тимчасового тримання іноземців.

Всего за последние четыре месяца пограничники задержали около полусотни нелегальных мигрантов. Как правило, это были люди, которые хотели через Украину выехать в Европу на заработки.

Оксана Иванец, пресс-секретарь Восточного регионального управления ГПС Украины

В основному це були вихідці з В’єтнаму та Бангладешу. Затримання тривали по всій території України – це Харківська, Луганська область, Одеса та Київ. А також здійснювалися затримання груп нелегальних мігрантів безпосередньо на лінії державного кордону.

А организатору группы, переправлявшему иностранцев через Украину сообщено о подозрении.

Согласно санкции статьи, которую ему инкриминируют, он может попасть за решетку на срок от семи до девяти лет.

Агентство Телевидения Новости