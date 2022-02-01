В Харькове закончился CoronaVac

В Харькове закончилась вакцина от коронавируса китайского производства CoronaVac для первой дозы. Как сообщила вице-мэр Харькова по здравоохранению Светлана Горбунова-Рубан, препарат есть в пунктах вакцинации только для второй дозы, пишет KHARKIV Today.

"CoronaVac есть только для второй вакицинации, но мы его ждем. CoronaVac есть уже в Украине, теперь его нужно развезти по Украине ", — сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

По словам чиновницы, многие ждут именно эту вакцину, не желая вакцинироваться препаратом Modernа из-за побочных эффектов в виде повышения температуры и мышечной боли.

Сегодня 21 пункте вакцинации можно привиться двумя препаратами — Moderna и Pfizer.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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