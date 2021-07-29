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В Харькове заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы пытался скрыть причину смерти женщины

В Харькове заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы пытался скрыть причину смерти женщины

Должностному лицу сообщили о подозрении в служебном подлоге.

Исполняющему обязанности заведующего одного из городских отделений коммунального учреждения здравоохранения Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы сообщили о подозрении по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-центре Харьковской областной прокуратуры.

Во время досудебного расследования установили, что в июне 2021 года в это отделение привезли тело умершей женщины для проведения судебно-медицинской экспертизы. Экспертизу специалисты не провели. Однако заведующий составил свидетельство о смерти, где отметил ложную информацию о причинах смерти.

Настоящую же причину смерти установили уже в другом учреждении. Ее в прокуратуре не называют. Сейчас решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Заведующему грозит штраф от двух до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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