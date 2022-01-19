В Харькове завоют сирены

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут в завтра, 19 января, в Харькове. Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковского горсовета, электросирены включат в 14:25.

Прерывистое звучание сирен означает "Внимание всем!".

Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.

Как правило, для проверки сирены включают четыре раза в год ежеквартально, в третью среду последнего месяца квартала.

Что делать, если вы услышали сигнал сирен.

Если сигнал сирен застал вас дома, вы должны:

• включить все, радиоприемники, телевизоры и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;

• сообщить о полученной информации соседей;

• подготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, а если их нет, то изготовить их из доступных материалов (повседневная одежда, обувь, ватно-марлевые повязки, пленка и т.п.);

• подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас пищи;

• провести дома противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение и т.п.);

• закрыть все окна и форточки, уплотнить их;

• уточнить место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно скрыться.

Если сигнал сирен застал вас на работе, вы должны:

• выполнять все распоряжения руководителя по гражданской защите вашей компании (обычно это директор);

• действовать в соответствии с планом гражданской защиты, заранее подготовленным руководством вашей компании;

• участвовать в проведении аварийно-спасательных работ в составе формирований или по указаниям органов управления гражданской защиты.

Если сигнал сирен застал вас в транспорте или общественном месте, вы должны:

• внимательно и спокойно выслушать сообщение о чрезвычайной ситуации;

• выяснить, где находится ближайшая станция метрополитена или подвальное помещение для укрытия и сколько времени туда добираться;

• если до чрезвычайной ситуации еще достаточно времени, то как можно скорее вернуться домой и действовать в соответствии с полученными указаниями.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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