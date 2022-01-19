Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 117

В Харькове завоют сирены

В Харькове завоют сирены

Плановую техническую проверку автоматизированной системы оповещения населения проведут в завтра, 19 января, в Харькове. Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Харьковского горсовета, электросирены включат в 14:25.

Прерывистое звучание сирен означает "Внимание всем!".

Во время проверки средств оповещения гражданам рекомендуют сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.

Как правило, для проверки сирены включают четыре раза в год ежеквартально, в третью среду последнего месяца квартала.

Что делать, если вы услышали сигнал сирен.

Если сигнал сирен застал вас дома, вы должны:

• включить все, радиоприемники, телевизоры и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;

• сообщить о полученной информации соседей;

• подготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, а если их нет, то изготовить их из доступных материалов (повседневная одежда, обувь, ватно-марлевые повязки, пленка и т.п.);

• подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас пищи;

• провести дома противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение и т.п.);

• закрыть все окна и форточки, уплотнить их;

• уточнить место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно скрыться.

Если сигнал сирен застал вас на работе, вы должны:

• выполнять все распоряжения руководителя по гражданской защите вашей компании (обычно это директор);

• действовать в соответствии с планом гражданской защиты, заранее подготовленным руководством вашей компании;

• участвовать в проведении аварийно-спасательных работ в составе формирований или по указаниям органов управления гражданской защиты.

Если сигнал сирен застал вас в транспорте или общественном месте, вы должны:

• внимательно и спокойно выслушать сообщение о чрезвычайной ситуации;

• выяснить, где находится ближайшая станция метрополитена или подвальное помещение для укрытия и сколько времени туда добираться;

• если до чрезвычайной ситуации еще достаточно времени, то как можно скорее вернуться домой и действовать в соответствии с полученными указаниями.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: харьков

Читайте ещё:

В Харькове перевозчик снял автобусы с маршрута из центра в спальный район
Сегодня 08:09    67
Скільки укладено та розірвано шлюбів на Харківщині в 2021 році
Сегодня 07:42    84
Обыски у экс-главы Харьковского облсовета: Чернов говорит о «заказе», прокуратура – о мошенничестве
Сегодня 06:49    125
На Салтовке в ДТП попали сразу три трамвая
Сегодня 06:24    190
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    127
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    223
Праздник продолжается в театре «ЛанжеронЪ»!
18.01.2022 14:55    2243
Под Харьковом - разбойное нападение на заправку
18.01.2022 08:56    270
Харьковских автомобилистов просят проверить записи видеорегистраторов (ФОТО)
18.01.2022 08:30    342
В Харьковской области подорожал проезд в автобусах: новые тарифы
18.01.2022 08:03    634
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 