В харьковских лагерях нашли некачественную питьевую воду

В оздоровительных лагерях Харьковской области обнаружили некачественную питьевую воду.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Летом в области планируется открытие 24 оздоровительных лагерей. Эксперты провели лабораторные исследования в 16 заведениях, из них: в 15 оздоровительных и одном заведении отдыха (палаточный городок).

В ходе подготовки к сезону оздоровления и отдыха специалисты провели лабораторные исследования в 355 учреждениях отдыха с дневным пребыванием детей (пришкольные лагеря).

По результатам исследований в 83 учреждениях (22,4%) выявлены отклонения показателей качества питьевой воды от нормы: по микробиологическим показателям исследовано 413 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 23 пробах (5,6%), по санитарно-химическим показателям исследовано 396 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 85 пробах (21,5%).

Руководителям учреждений, где результаты не соответствовали нормам, были представлены рекомендации о необходимости улучшения показателей безопасности и качества питьевой воды.

Также исследовано 12 проб воды открытых водоемов в пределах акватории пляжей пяти заведений оздоровления детей: по микробиологическим показателям отклонений от нормативных требований не обнаружено, по санитарно-химическим показателям превышение нормы обнаружено в 4 пробах (33,3%), отобранных из акватории пляжа спортивно-оздоровительной базы - палаточного городка "Бритай" Лозовского городского совета.

Источник: sq.com.ua

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