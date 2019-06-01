Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 68

В харьковских лагерях нашли некачественную питьевую воду

В харьковских лагерях нашли некачественную питьевую воду

В оздоровительных лагерях Харьковской области обнаружили некачественную питьевую воду.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Летом в области планируется открытие 24 оздоровительных лагерей. Эксперты провели лабораторные исследования в 16 заведениях, из них: в 15 оздоровительных и одном заведении отдыха (палаточный городок).

В ходе подготовки к сезону оздоровления и отдыха специалисты провели лабораторные исследования в 355 учреждениях отдыха с дневным пребыванием детей (пришкольные лагеря).

По результатам исследований в 83 учреждениях (22,4%) выявлены отклонения показателей качества питьевой воды от нормы: по микробиологическим показателям исследовано 413 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 23 пробах (5,6%), по санитарно-химическим показателям исследовано 396 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 85 пробах (21,5%).

Руководителям учреждений, где результаты не соответствовали нормам, были представлены рекомендации о необходимости улучшения показателей безопасности и качества питьевой воды.

Также исследовано 12 проб воды открытых водоемов в пределах акватории пляжей пяти заведений оздоровления детей: по микробиологическим показателям отклонений от нормативных требований не обнаружено, по санитарно-химическим показателям превышение нормы обнаружено в 4 пробах (33,3%), отобранных из акватории пляжа спортивно-оздоровительной базы - палаточного городка "Бритай" Лозовского городского совета.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прокуратура довела у суді вину контрабандиста, що намагався перевезти через державний кордон кокаїн та канабіс
Сегодня 09:48    5
Харьковчан приглашают на выставку детских работ
Сегодня 09:15    36
Як позбавляють батьківських прав в Україні
Сегодня 08:42    48
«Реванша не будет». В Харькове рок-музыканты поддержали волонтеров (ФОТО)
Сегодня 08:08    65
Харківська молодь отримала фінансування від Європейського Союзу на реалізацію власних проектів (ВІДЕО)
Сегодня 07:36    59
«Тютюн вбиває майже половину тих, хто курить» – МОЗ радить, як позбутися залежності
Сегодня 07:03    81
На улице Ново-Веринской и улице Пестеля до конца лета запрещено движение
Сегодня 06:41    81
На площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей (ИЗМЕНЕНО ВРЕМЯ)
Сегодня 06:19    152
У электрички Харьков - Золочев на ходу у одного из вагонов разрушилась резинокордная муфта редуктора тягового двигателя и часть влетела в салон
31.05.2019 18:54    352
Лікування серцево-судинних захворювань - що змінилось в Україні за останні роки
31.05.2019 09:27    125
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 