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В Харьковский области удалось восстановить газопровод высокого давления, принадлежащий оператору ГТС

Из-за постоянных обстрелов полностью без газа остался город Изюм. Кроме того, без газа частично находится Харьков.

Аварийщики Изюмского участка в Харьковской области под вражескими обстрелами смогли восстановить газопровод высокого давления, принадлежащий оператору Газотранспортной системы Украины. Специалисты «Харьковгаза» провели аварийный ремонт по просьбе ГТС. Об этом сообщили в пресс-центре службы.

Кроме того, в АТ «Харьковгаз» сообщили, что город Изюм постоянно находится под обстрелами оккупантов. Из-за этого специалисты не могут осуществить пуск газа в дома. «Это будет сделано после прекращения активных боевых действий», — отметили в службе.

Также без газа сейчас находятся более 25 тысяч семей харьковчан.

«Работники аварийно-диспетчерской службы «Харьковгаза» работают над возобновлением доставки газа в дома горожан. Газовикам удалось возобновить газоснабжение в 200 квартирах с автономным отоплением. Из-за повреждения газопровода высокого давления в пригородной зоне без газа осталось еще более 210 частных домов», — отметили в АТ «Харьковгаз».

Источник: objectiv.tv

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