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В харьковской больнице горел чердак (фото)

В харьковской больнице горел чердак (фото)

Здание больницы спасено и пострадавших нет. 

 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области. 

 

По информации спасателей, пожар произошел 30 октября в 16:57 в корпусе Харьковской городской больницы №1, на ул. Привокзальной, 13. Там горел чердак, деревянные конструкции кровли на площади 10 кв.метров. 

 

К месту вызова выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, автолестница, пожарная команда ведомственной пожарной охраны железной дороги и учебное подразделение Нацуниверситета гражданской защиты Украины. Подав 2 пожарных ствола, спасатели в 17:38 локализовали огонь, а в 18:57 полностью ликвидировали его.

 

Эвакуация не проводилась. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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