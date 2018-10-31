В харьковской больнице горел чердак (фото)

Здание больницы спасено и пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар произошел 30 октября в 16:57 в корпусе Харьковской городской больницы №1, на ул. Привокзальной, 13. Там горел чердак, деревянные конструкции кровли на площади 10 кв.метров.

К месту вызова выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, автолестница, пожарная команда ведомственной пожарной охраны железной дороги и учебное подразделение Нацуниверситета гражданской защиты Украины. Подав 2 пожарных ствола, спасатели в 17:38 локализовали огонь, а в 18:57 полностью ликвидировали его.

Эвакуация не проводилась. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Агентство Телевидения Новости