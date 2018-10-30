В харьковской больнице скончался ветеран АТО
Сегодня ночью в больнице умер 61-летний участник АТО Божков Алексей Романович.
Об этом сообщили волонтеры в Фейсбук.
Скончался украинский боец от инсульта.
Божков Алексей защищал страну от оккупантов более трех лет - с 13.08.2014 года по 11.12.2017 года.
Он был уволен из рядов ВСУ по возрасту, но все равно надеялся подписать контракт на службу.
В зоне АТО Алексей Божков был ранен и контужен.
Алексей был награжден медалью "Защитнику отечества" Указом президента Украины от 08.04.2016 года и "За оборону родного государства по представлением командира В \ ч В5509.
Как сообщили волонтеры, у скончавшегося не было никого из родных, и проживал в последнее время воин в Центре реабилитации воинов АТО, членов их семей, семей погибших, пропавших без вести и волонтеров.
Прощание с покойным и похороны состоятся в среду 31 октября на 18 харьковском кладбище. Желающих присутствовать на церемонии на кладбище доставят на автобусе, а также привезут обратно.