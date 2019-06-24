Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 177

В харьковской больнице умер избитый мужчина с ожогами: открыто уголовное дело

В харьковской больнице умер избитый мужчина с ожогами: открыто уголовное дело

В Мерефе избили и подожгли мужчину, пытавшегося остановить воров, проникших на электроподстанцию и сливавших оттуда масло.

Его начал тушить таксист, проезжавший мимо.

От полученных ожогов потерпевший скончался.

Об этом сообщила в социальных сетях сестра погибшего.

Родственники разыскивают свидетелей преступления.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области информацию подтвердили и сообщили, что  в пятницу, 21 июня, с остановки в городе Мерефа в больницу был доставлен мужчина с ожогами.

Сегодня, 24 июня, он умер в больнице.

Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому полиция не смогла его опросить.

При этом в полиции отметили, что на данный момент следствие не имеет информации о том, что его якобы подожгли неизвестные.

Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 