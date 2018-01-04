В Харьковской области арестовали мужчину, который избил и заживо сжег знакомого

Лозовской горрайонный суд области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 24-летнего жителя района, который подозревается в умышленном убийстве с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Лозовской местной прокуратуры Юрий Новиков, установлено, что вечером 26 декабря 2017 подозреваемый встретил в магазине знакомого. С ним в свое время он не "поделил" женщину, а потому между ними сложились длительные неприязненные отношения. Знакомый выпивал с друзьями и что-то рассказывал, глядя в сторону парня. Затем все громко смеялись.

Подозреваемому показалось, что знакомый рассказывает своим друзьям оскорбительные истории о нем, рассердился и решил убить «обидчика». Дождался, пока он пойдет домой, и последовал за ним. По дороге купил бензин. Топливо налил в пластиковую бутылку из-под пива, которое только выпил.

"Во дворе дома мужчина нашел металлическую палку и вошел с ней в помещение. Там он увидел своего" обидчика "и ударил его палкой по голове. Хозяин упал на пол. Злоумышленник продолжил его избивать. Когда жертва перестала сопротивляться, он оттащил его к сараю и бросил в погреб. Затем облил жертву бензином и поджег. Когда "обидчик" начал громко кричать от боли, а помещение погреба затянуло дымом так, что стало трудно дышать, молодой человек ушел ", - пояснил Новиков.

Мужчина скончался от ожогового шока. Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Агентство Телевидения Новости