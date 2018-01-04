Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:05
Просмотров: 99

В Харьковской области арестовали мужчину, который избил и заживо сжег знакомого

В Харьковской области арестовали мужчину, который избил и заживо сжег знакомого

Лозовской горрайонный суд области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для 24-летнего жителя района, который подозревается в умышленном убийстве с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

Как рассказал процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Лозовской местной прокуратуры Юрий Новиков, установлено, что вечером 26 декабря 2017 подозреваемый встретил в магазине знакомого. С ним в свое время он не "поделил" женщину, а потому между ними сложились длительные неприязненные отношения. Знакомый выпивал с друзьями и что-то рассказывал, глядя в сторону парня. Затем все громко смеялись.

Подозреваемому показалось, что знакомый рассказывает своим друзьям оскорбительные истории о нем, рассердился и решил убить «обидчика». Дождался, пока он пойдет домой, и последовал за ним. По дороге купил бензин. Топливо налил в пластиковую бутылку из-под пива, которое только выпил.

"Во дворе дома мужчина нашел металлическую палку и вошел с ней в помещение. Там он увидел своего" обидчика "и ударил его палкой по голове. Хозяин упал на пол. Злоумышленник продолжил его избивать. Когда жертва перестала сопротивляться, он оттащил его к сараю и бросил в погреб. Затем облил жертву бензином и поджег. Когда "обидчик" начал громко кричать от боли, а помещение погреба затянуло дымом так, что стало трудно дышать, молодой человек ушел ", - пояснил Новиков.

Мужчина скончался от ожогового шока. Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьковской области грабитель, убивший пенсионерку, оправился за решетку
Сегодня 11:14    76
На Харьковщине мужчина палкой убил знакомого и пытался сбежать
03.01.2018 16:01    211
Климкин счел убийство й вызовом для государства
02.01.2018 13:15    257
Обнародован приговор Крысину
29.12.2017 12:22    143
В Харькове мужчина убил сожительницу
26.12.2017 17:25    263
В Харькове рецидивист, который убил мужчину за самогон, сел за решетку
26.12.2017 10:41    123
В Харьковской области произошло убийство. Две женщины скончались от ножа
23.12.2017 17:03    452
В Харькове осудили мужчину, который убил свою мать
18.12.2017 11:52    184
В Днепропетровской области ребенок случайно застрелил из самодельного устройства свою сестру
12.12.2017 16:53    248
В Харьковской области мужчина убил односельчанина
12.12.2017 16:27    224
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 